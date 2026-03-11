Economia: a Desenzano del Garda il patto tra Lombardia e Veneto

A Desenzano del Garda nasce un patto strategico tra i due motori trainanti dell'economia italiana, la Lombardia e il Veneto. Obiettivo dell’asse è creare un unico ecosistema industriale capace di parlare all’unisono in Europa e di sostenere le imprese nelle sfide della transizione energetica e ...

A Desenzano del Garda nasce un patto strategico tra i due motori trainanti dell’economia italiana, la Lombardia e il Veneto. Obiettivo dell’asse è creare un unico ecosistema industriale capace di parlare all’unisono in Europa e di sostenere le imprese nelle sfide della transizione energetica e digitale. Al centro dell’intesa c’è l’integrazione delle filiere produttive e la collaborazione tra le finanziarie regionali.

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=k6G9YwIJXvA[/embed]