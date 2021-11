Edilizia, Ance: servono prezziari contro l’uso fraudolento bonus

Roma, 11 nov. (askanews) – “Per ridurre il rischio di frodi e utilizzare al meglio il bonus edilizio occorrono due cose molto semplici: mettere dei prezziari di riferimento unici per tutti i bonus e l’utilizzo di imprese qualificate, che possono garantire al meglio la sicurezza nei luoghi di lavoro”: lo ha dichiarato in un video Gabriele Buia, presidente di Ance, Associazione costruttori edili, in riferimento ai bonus edilizi.