Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è tornato a ricoprire il suo ruolo nella nota trasmissione di Rete 4, Forum. Al contempo, il giovane non ha perso inoltre occasione di tornare a dedicarsi a un suo amatissimo hobbie: quello della musica. C’è però anche una notizia “rosa” riguardante Edoardo, che si è fidanzato con un altro volto di Forum, ovvero, Martina Di Pietro. I due sono infatti apparsi mano nella mano durante il matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Edoardo Donnamaria in compagnia di Martina

Edoardo Donnamaria ha condiviso per la prima volta alcune foto insieme alla sua nuova fidanzata, Martina Di Pietro, in cui appaiono felici e complici, pronti a festeggiare gli sposi. In un selfie scattato in ascensore, l’ex gieffino sorride mentre Martina lo abbraccia. In uno dei numerosi video pubblicati durante la serata, i due si tengono per mano.

Edoardo ha ritrovato la serenità

Dopo la tormentata relazione con Antonella Fiordelisi, vissuta sotto i riflettori del Grande Fratello e conclusasi poco dopo, è la prima volta che Edoardo appare in pubblico con una nuova partner. Anche se non si può escludere che ci siano state altre frequentazioni nel frattempo, nessuna foto era stata pubblicata sui social prima di quelle relative al matrimonio, rivelando così questo nuovo amore.

Info su Martina Di Pietro

Abbiamo già specificato a inizio articolo che Martina Di Pietro è un membro del cast di Forum su Rete 4, dove svolge il ruolo di uditrice, fornendo le sue competenze legali durante le udienze in programma. Tuttavia, le informazioni su di lei sono limitate. Come ipotizza FanPage, Edoardo Donnamaria e Martina potrebbero essersi incontrati negli studi di Mediaset, dove lavorano entrambi, e da lì abbia avuto inizio una relazione che è cresciuta di importanza nel corso del tempo.