Cattive notizie per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Edoardo Donnamaria: stando alle ultime indiscrezioni diffuse dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il giovane romano sarebbe definitivamente fuori da Forum.

Edoardo Donnamaria fuori da Forum? L’indiscrezione: “Non tornerà più”

“Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria, aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘bilancieri’”. Sono le parole con le quali l’esperto di gossip ha svelato i rumors che vedono l’ex gieffino fuori dal programma in onda su Rete 4.

A seguito della diffusione dell’indiscrezione, si è ipotizzato che lo speaker radiofonico sia stato escluso dal programma Mediaset dedicato ai casi giudiziari per il comportamento assunto durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Comportamento a causa del quale è stato infine squalificato.

Donnamaria è stato uno dei principali protagonisti dell’ultima – e discussa – edizione del GF Vip, soprattutto per la sua turbolenta love story con Antonella Fiordelisi. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, il ragazzo era un volto noto al pubblico italiano per il suo ruolo a Forum, format dal quale si era preso una lunga pausa proprio per partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Attesa la conferma ufficiale

La notizia dell’estromissione di Donnamaria da Forum non è ufficiale anche se la conferma – o la smentita – verrà data a breve dato che la nuova edizione del format andrà in onda a partire dal prossimo settembre. È certo, intanto, che la rete del Biscione non abbia gradito alcuni comportamenti del giovane romano che, dopo essere uscito dalla Casa, non è stato invitato a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin al quale vengono ospitati da sempre gli ex gieffini.

Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Venza, però, pare che lo speaker radiofonico non farà più parte del team capitanato, dal 2013, da Barbara Palombelli.