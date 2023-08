Adesso che Barbara D’Urso non è più impegnata a Mediaset, Milly Carlucci farà di tutto per portarla a Ballando con le Stelle. La conduttrice dello show danzante di Rai1 ha confessato che proverà a contattarla ancora una volta.

Milly Carlucci vuole Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Tempo fa, Milly Carlucci aveva contattato Barbara D’Urso per proporle di diventare ballerina per una notte di Ballando con le Stelle. Carmelita, legata a Mediaset, era stata costretta a rifiutare, ma adesso le cose potrebbero cambiare. La conduttrice dello show danzante di Rai1, infatti, ha intenzione di chiamarla ancora una volta per chiederle di presentarsi in puntata.

Le parole di Milly Carlucci

Intervistata da Davide Maggio, Milly ha così parlato di un probabile arrivo di Barbara a Ballando con le Stelle:

“Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”.

Per il momento nulla è certo, ma ci sono buone possibilità di vedere la D’Urso nello show danzante di Rai1.

Barbara D’Urso su Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

Tempo fa, Barbara D’Urso aveva ammesso di essere stata contattata da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Aveva dichiarato: