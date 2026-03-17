Edoardo Nestori abbandona Uomini e Donne: cosa è successo nello studio

La registrazione di Uomini e Donne del 16 marzo 2026 ha portato in luce sviluppi importanti sia nel Trono Over sia nel Trono Classico. In apertura di puntata la discussione si è accesa quando la dama Barbara De Santi ha sollevato un’accusa che ha messo in difficoltà il cavaliere Edoardo Nestori. La situazione è precipitata e ha portato all’uscita dallo studio del protagonista, un gesto che ha riacceso il dibattito tra opinionisti, dame e altri cavalieri. Nel corso della registrazione sono emersi anche nuovi ingressi e riavvicinamenti che delineano il quadro delle prossime puntate.

Oltre alla vicenda principale, la puntata ha tracciato l’evoluzione dei rapporti tra altri protagonisti del programma: alcune frequentazioni proseguono, altre ripartono dopo pause, e non sono mancati nuovi corteggiatori per le dame più seguite. Nel Trono Classico invece il tronista Ciro Solimeno ha proseguito il suo percorso tra esterne e discussioni in studio, creando ulteriori tensioni con le corteggiatrici. In questo articolo ricostruiamo gli avvenimenti principali, con attenzione alle dinamiche che possono influenzare le prossime registrazioni e la percezione del pubblico.

Trono Over: la controversia che ha portato all’addio

La scena iniziale del Trono Over ha avuto come protagonista Edoardo Nestori, al centro di un confronto con Barbara De Santi. Secondo l’accusa sollevata in studio, il cavaliere sarebbe stato visto a cena con una donna estranea al programma, una circostanza che, se confermata, viola il regolamento interno del dating show e mette in discussione la genuinità delle frequentazioni avviate nel programma. Dopo lo scontro verbale e la crescente pressione dall’opinionatoio, Nestori ha scelto di abbandonare lo studio: un gesto che può essere interpretato come dimissione volontaria o come reazione immediata allo svelamento. Il fatto ha riaperto il tema dell’affidabilità dei comportamenti off-camera e del confine tra vita privata e regole televisive.

Le accuse e la dinamica del confronto

Nel vivo della discussione, Barbara De Santi ha illustrato la propria versione dei fatti, scatenando repliche e controrepliche. La questione principale riguarda il presunto incontro fuori dal contesto televisivo: in termini pratici, la segnalazione implica che il cavaliere avrebbe instaurato rapporti senza coinvolgere il programma, una circostanza che i sostenitori del format considerano grave. Da parte di Edoardo Nestori non sono mancati tentativi di spiegazione, ma l’intensità della reazione collettiva e l’intervento degli opinionisti hanno fatto precipitare la situazione fino all’uscita dallo studio. La vicenda resterà probabilmente oggetto di ulteriori verifiche nelle prossime puntate.

Altri sviluppi nel Trono Over: nuovi ingressi e riavvicinamenti

Nonostante il caso principale, la registrazione ha offerto aggiornamenti sui rapporti tra le dame e i cavalieri rimasti. La signora Gloria Nicoletti continua la conoscenza con Marco, mentre Alessio Pili Stella è tornato al centro dello studio insieme a Debora, confermando la ripresa della loro frequentazione. Un altro cambiamento significativo riguarda Rosanna Siino, che sembra aver voltato pagina dopo una cena organizzata da Michele in hotel: tra i due è scattato un bacio che suggerisce una possibile intesa. Nel frattempo, per Paola e per Marta sono scesi nuovi cavalieri che le dame hanno scelto di trattenere per approfondire la conoscenza, mentre Marta prosegue anche l’uscita con Antonio.

Verso le prossime puntate

Questi sviluppi rappresentano il tessuto relazionale che il programma intende esplorare nelle prossime registrazioni: nuove conoscenze, conferme e ritorni di fiamma sono elementi che mantengono viva la narrazione del Trono Over. Le scelte delle dame e la comparsa di nuovi cavalieri saranno probabilmente al centro dei prossimi confronti, con il pubblico e gli opinionisti pronti a commentare eventuali ripercussioni sul piano della credibilità e della spettacolarità del format.

Trono Classico: Ciro Solimeno e le reazioni in studio

Nel Trono Classico la registrazione ha messo in evidenza l’atteggiamento del tronista Ciro Solimeno, che ha portato in esterna solo Elisa Leonardi e tra i due è avvenuto un bacio. La scelta di dedicare un’esterna esclusiva a una sola corteggiatrice ha scatenato reazioni: Martina, visibilmente infastidita dalla situazione, ha lasciato lo studio in segno di protesta, mentre Ciro ha dichiarato l’intenzione di raggiungerla per chiarire. Nel corso del confronto è intervenuta anche Alessia Antonetti, che si è lamentata per essere stata trascurata e non portata in esterna, lamentando una posizione di «panchina» nel percorso del tronista.

Impatto sulle dinamiche del trono

Questo episodio evidenzia come la gestione delle esterne e delle attenzioni personali influenzi direttamente il clima tra i partecipanti: il bilanciamento delle uscite e la percezione di favoritismi possono trasformare un semplice appuntamento in un elemento di tensione. Le reazioni di Martina e le rimostranze di Alessia potrebbero spingere Ciro Solimeno a rivedere le proprie scelte nelle prossime registrazioni, con possibili ripercussioni sulla scelta finale e sull’evoluzione del suo percorso televisivo.