Edoardo Stoppa, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, ha parlato della sua compagna Juliana Moreira. Le sue dichiarazioni hanno sorpreso.

Edoardo Stoppa su Juliana Moreira: le dichiarazioni dopo l’Isola dei Famosi

Edoardo Stoppa ha vissuto la dura esperienza dell’Isola dei Famosi, trascorrendo il tempo nelle isole delle Honduras, lontano dalla sua famiglia. L’uomo ha dovuto momentaneamente lasciare la moglie Juliana Moreira, a cui è molto legato, e i loro due figli, per affrontare questa nuova avventura. La lontananza dalla sua famiglia si è fatta sentire, tanto che in diverse occasioni Stoppa ha mostrato di provare una forte nostalgia per casa. Dopo l’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, in cui ha parlato anche della sua famiglia e di Juliana.

Edoardo Stoppa su Juliana Moreira dopo l’Isola: “Era quasi surreale”

Edoardo Stoppa ha saputo conquistare il pubblico, ma nella sua intervista ha annunciato che non vorrebbe mai più vivere un’esperienza simile senza la sua famiglia al suo fianco. Se dovesse partecipare a un altro reality, vorrebbe farlo in compagnia della sua compagna Juliana Moreira e anche dei suoi bambini. Stoppa ha raccontato che è stata un’esperienza estremamente dura, ma che il momento più prezioso per lui è stato l’arrivo di Juliana per la finale.

Il ritorno a casa è stato pieno di emozioni, grazie anche all’entusiasmo con cui lo hanno accolto i suoi figli. “Era quasi surreale essere di nuovo a casa e riabbracciare la mia famiglia” ha spiegato. La famiglia si prepara per una nuova personale in Thailandia.