Davide Baggio morto in un incidente, il 29 giugno in Egitto: la moglie, Chiara Tombolato, è fuori pericolo

Davide Baggio, noto nell’ambiente sportivo veneto, è morto lo scorso 29 giugno a causa di un incidente stradale, in Egitto. La moglie, coinvolta nell’impatto, non sarebbe in pericolo di vita ed è rientrata in Italia.

La moglie di Davide Baggio: ultimi aggiornamenti

Dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute, con il risveglio di giovedì 4 luglio, Chiara Tombolato è rientrata in Italia. Si è trattato di un volo speciale “a quota zero”, atterrato la scorsa notte all’aeroporto di Venezia.

La donna dovrà effettuare diversi interventi chirurgici, ma la famiglia ha preferito valutare il ritorno in Italia rispetto alle alternative come Hurghada o Il Cairo.

Il rimpatrio della salma del marito Davide Baggio

Il sinistro, che ha provocato la morte di Davide Baggio, è ancora al vaglio degli inquirenti per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Con il ritorno di Chiara in Italia, ora resta un altro scoglio importante e delicato da superare: seguire le pratiche per il rimpatrio della salma di Davide.

L’incidente in Egitto

La tragedia si è consumata nella località balneare di Hurghada in Egitto, il 29 giugno.

Davide Baggio e la moglie avevano in programma un’escursione, che da Hurghada li avrebbe portati a Luxor. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i coniugi avrebbero dovuto raggiungere la meta in autobus, ma a causa dell’overbooking si sono rivolti ad un servizio privato. L’auto su cui viaggiavano, forse a causa dell’esplosione di uno pneumatico, è uscita di strada.

Continuano le indagini per far luce sulla vicenda