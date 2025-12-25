Egitto vs Sudafrica: La Grande Sfida Inaugurale della AFCON 2025

La Coppa d’Africa 2025 è giunta al suo culmine con una delle sfide più attese del torneo: l’Egitto, detentore di un record di vittorie, si prepara ad affrontare il Sudafrica. L’incontro si svolgerà venerdì pomeriggio allo Stadio Adrar di Agadir, in Marocco. Questa partita si configura come un vero e proprio confronto tra titani, vista la storia e le aspettative che circondano entrambe le squadre.

Un contesto di tensione e aspettative

Nonostante le polemiche che hanno coinvolto Mohamed Salah, stella indiscussa dell’Egitto e capitano della squadra, la nazionale rimane una delle favorite per conquistare il trofeo. Salah ha recentemente manifestato il proprio disappunto riguardo alla situazione nel suo club, il Liverpool, ma il suo impegno per la nazionale è indubbio. L’allenatore Hossam Hassan ha confermato che il giocatore è concentrato esclusivamente sulla competizione africana.

Le prestazioni nelle gare precedenti

All’esordio nel torneo, l’Egitto ha battuto lo Zimbabwe grazie a un gol decisivo di Salah all’ultimo minuto, dopo una partita intensa in cui Omar Marmoush del Manchester City aveva pareggiato il punteggio. Dall’altra parte, il Sudafrica ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Angola, segnando così un inizio positivo che non si registrava da oltre due decenni. Entrambe le squadre si trovano ora con tre punti, rendendo questo match cruciale per il loro cammino verso la fase ad eliminazione diretta.

Il percorso storico delle squadre

L’Egitto vanta una lunga e orgogliosa tradizione nella Coppa d’Africa, avendo trionfato per sette volte dal 1957 fino all’ultima vittoria nel 2010. La squadra ha vissuto un periodo d’oro tra il 2006 e il 2010, conquistando tre titoli consecutivi. Al contrario, il Sudafrica ha vinto il torneo una sola volta, nel 1996, e ha raggiunto la finale nel 1998, dove è stato sconfitto dall’Egitto.

Statistiche e precedenti incontri

In totale, Egitto e Sudafrica si sono affrontati in dieci occasioni, con il Sudafrica che ha prevalso in cinque incontri. L’ultimo scontro risale al 2018, quando il Sudafrica ha vinto grazie a un gol di Thembinkosi Lorch. La rivalità tra le due nazionali è storica e ogni incontro è carico di significato, non solo per i punti in palio, ma anche per il prestigio e l’orgoglio nazionale.

Le formazioni attese

Per quanto riguarda le formazioni, l’Egitto dovrebbe schierarsi con il suo undici titolare, a meno di sorprese dell’ultimo minuto. L’unica incognita riguarda la condizione di Mohamed Hamdi, che ha subito un infortunio di lieve entità. D’altra parte, il Sudafrica potrebbe confermare la stessa formazione che ha trionfato contro l’Angola, con Tshepang Moremi che cerca un posto tra i titolari.

Strategie e tattiche

Entrambi gli allenatori, Hossam Hassan per l’Egitto e Hugo Broos per il Sudafrica, dovranno preparare le loro squadre per una partita intensa e tatticamente complessa. L’Egitto, forte della sua esperienza e del talento di Salah, punterà a dominare il possesso palla, mentre il Sudafrica cercherà di sfruttare le ripartenze rapide per sorprendere la difesa avversaria.

Con l’aumento della competizione, la pressione si intensificherà e nessuna delle due squadre può permettersi di perdere punti in questa fase del torneo. La vittoria garantirebbe non solo un posto agli ottavi di finale, ma rappresenterebbe anche una dimostrazione di forza in un gruppo altamente competitivo.