Il nuovo volto dell’imprenditoria digitale

Elena Maraga, un’ex maestra di un asilo parrocchiale di Treviso, ha attirato l’attenzione dei media per la sua scelta di intraprendere un’attività su OnlyFans, una piattaforma che ha rivoluzionato il concetto di imprenditoria digitale. La sua storia è emblematica di un fenomeno in crescita, dove sempre più persone cercano nuove fonti di reddito in un contesto economico difficile.

Con la crisi che ha colpito molte famiglie, la necessità di arrotondare lo stipendio è diventata una priorità per molti, e la piattaforma di contenuti per adulti si è rivelata una soluzione per alcuni.

Le conseguenze della notorietà

In un’intervista a “Mattino Cinque News”, Elena ha rivelato come la sua vita sia cambiata radicalmente dopo aver deciso di aprire un profilo su OnlyFans. “Sono tantissime le persone che mi hanno contattata nell’ultimo periodo: coppie, giovani donne ma anche madri di famiglia”, ha dichiarato. Questo afflusso di richieste evidenzia un bisogno crescente di alternative lavorative, ma porta con sé anche una serie di sfide. Elena ha sottolineato l’importanza di essere consapevoli delle conseguenze di una scelta del genere, affermando: “Non sono riuscita a rispondere a tutti, ma a chi ho risposto ho detto che prima di mettersi su una piattaforma del genere bisogna essere consapevoli”.

Un guadagno significativo ma incerto

Il successo di Elena su OnlyFans è innegabile: ha guadagnato circa 40mila euro in un mese. Tuttavia, ha avvertito che questa situazione non è destinata a durare. “Grazie alla notorietà del mio caso nell’ultimo mese ho guadagnato circa 40mila euro, ma non sarà sempre così”, ha affermato. Questo mette in evidenza la natura volatile del business online, dove il successo può essere effimero e le pressioni sociali possono influenzare la sostenibilità a lungo termine. La sua esperienza solleva interrogativi su quanto sia sicuro e sostenibile intraprendere un percorso simile, soprattutto per chi si trova in situazioni economiche precarie.