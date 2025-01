In collegamento con la trasmissione “Verissimo” in onda su Canale 5, Eleonora Giorgi ha dichiarato commossa: “Il tumore è progredito, sto valutando delle cure palliative”. La battaglia dell’attrice contro il tumore al pancreas è iniziata nel 2023. Scopriamo cosa ha raccontato.

Eleonora Giorgi e la malattia: “Il tumore è progredito, valuto cure palliative”, l’attrice è davanti a un bivio

Tra gli ospiti di oggi, 12 gennaio, a “Verissimo” c’era in collegamento Eleonora Giorgi che ha spiegato a Silvia Toffanin e al pubblico come sta procedendo la sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticatole nell’autunno del 2023. “Ho scelto oggi di vestirmi di verde che indica speranza, purtroppo l’ultima tac ha rivelato che il tumore è molto progredito al punto che potrebbero aprirsi percorsi palliativi”, ha spiegato l’artista.

Dopo l’esito degli esami, infatti, la Giorgi ha confessato di essere “davanti a un bivio”, se scegliere di sottoporsi a un nuovo ciclo di cure invasive, oppure affidarsi al destino e rinunciare ai supporti che causano malessere fisico. “Vorrei che tutti i giorni che mi rimangono fossero pieni di vita, ho troppa paura di finire in un letto d’ospedale a cause di cure di supporto”, ha detto l’attrice romana.

Eleonora Giorgi e la speranza nelle “cure palliative”

Eleonora Giorgi, nel corso dell’intervista a “Verissimo” andata in onda oggi, ha voluto sottolineare di non aver perso le speranze dopo la recente pubblicazione di una ricerca relativa a un farmaco sperimentale.

“Nella farmacologia classica ho fatto tutti gli step, ora parlerò con i medici per capire se iniziare queste cure e aspettare, questa sera abbiamo una riunione”, ha spiegato l’attrice.

“Il mio corpo lotta, devo capire cosa fare – dice la Giorgi – non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono”. Quest’ultima ha voluto ringraziare tutta la sua famiglia e i figli che le sono sempre accanto: “Questi ultimi 14 mesi sono stati spaventosi a livello fisico, ma per quello che si è creato con la mia famiglia è stato l’anno più bello della mia vita”.

Per concludere l’intervista, come sempre la Toffanin ha salutato l’artista “fissando” un nuovo appuntamento in collegamento, per continuare ad aggiornarci sulla malattia, e per regalarle tutto l’amore del suo pubblico che la sostiene.