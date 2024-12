Momenti di intensa commozione a Verissimo, dove Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua malattia. In collegamento con Silvia Toffanin nella puntata di domenica 22 dicembre su Canale 5, ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sulla sua lotta contro il tumore al pancreas.

Eleonora Giorgi e la lotta contro il tumore

“A breve, faremo una tac di controllo perché il tumore, nonostante la chemioterapia, è progredito. Ho sentito specialisti di tutto il mondo e penso di avere avuto sfortuna perché mi sono ammalata poco prima che mettessero in commercio questi nuovi farmaci di ultima generazione che potrebbero aiutarmi”.

Eleonora Giorgi ha spiegato di non pregare per sé stessa, né per la sua vita o la sua morte, ma affinché arrivino i farmaci. Ha aggiunto di desiderare di provare questi trattamenti, sentendo di avere ancora molto da dare alla sua famiglia. In questo periodo della sua vita, ha affermato di non avere più paura, poiché sente di avere più da guadagnare facendo la chemioterapia che da perdere.

Con il capo coperto da un elegante foulard, Eleonora Giorgi ha raccontato che la chemioterapia ha debilitato il suo corpo a tal punto da costringerla a utilizzare la sedia a rotelle.

Eleonora Giorgi e il legame con i nipoti

L’attrice romana ha poi raccontato quanto la emozioni, in questo periodo dell’anno, vedere i suoi nipotini in attesa di Babbo Natale:

“Abbiamo fatto una grande cena di famiglia con anche i genitori e la sorella di Clizia, i bambini. È stato bellissimo e c’era anche Massimo Ciavarro che è mi è sempre accanto”.

Eleonora Giorgi è circondata d’amore, ha detto che il suo nipotino Gabriele è dolcissimo, ma ha anche aggiunto di provare lo stesso affetto per la sua nipotina acquisita, Nina, la figlia di Clizia. Infine, ha raccontato anche dell’affetto che le sta dando l’ex marito Massimo Ciavarro:

“Massimo è venuto alla cena di Natale e si è seduto accanto a me, mentre c’era un po’ di confusione, gli ho detto che le lasagne non riuscivo a mangiarle perché troppo saporite, allora è andato in cucina e mi ha preparato un paio di spaghetti con un sugo semplice”.

L’attrice ha sottolineato che si è trattato di un gesto d’amore che nessuno aveva notato, aggiungendo che lui è sempre stato lì per lei.