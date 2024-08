Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi non sono più una coppia da tempo, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto. Nonostante ciò, le dichiarazioni dell’attore sull’ex moglie hanno sorpreso i fan.

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi: il rapporto

Anche se hanno divorziato da anni, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi resteranno per sempre legati dall’amore che nutrono nei confronti del loro Paolo. Recentemente, il ragazzo si è sposato con Clizia Incorvaia e gli attori sono apparsi felici come non mai. Il loro rapporto, nonostante la rottura, non si è mai inclinato.

Massimo Ciavarro: le parole su Eleonora Giorgi

Massimo Ciavarro, intervistato da La Stampa, ha parlato così della Giorgia:

“Eleonora è stata mia moglie, una parte fondamentale della mia vita. Abbiamo fatto un figlio e niente potrà cancellarla. È naturale, non c’è niente di artefatto nel nostro legame”.

I due attori si sono conosciuti e innamorati sul set di Sapore di Mare 2. Si sono sposati, hanno messo al mondo Paolo e dopo 3 anni si sono separati.

Massimo ed Eleonora per sempre uniti

Adesso che Eleonora sta combattendo contro un brutto cancro, Massimo è al suo fianco. Ciavarro ha sottolineato che per lui è stata “la cosa più naturale del mondo” starle vicino. Ha dichiarato: