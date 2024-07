Dopo l’intervento dello scorso marzo, Eleonora Giorgi sta continuando a lottare contro un terribile tumore al pancreas. L’attrice ha rivelato cosa le hanno detto i medici sulle aspettative di vita.

Eleonora Giorgi: il tumore e le aspettative di vita

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Eleonora Giorgi si è raccontata a cuore aperto. Da qualche mese, l’attrice sta combattendo contro un brutto tumore al pancreas che le ha stravolto la vita. Dopo l’intervento dello scorso marzo, si sta sottoponendo a diversi cicli di chemioterapia, ma la malattia è tutt’altro che sconfitta. A fine agosto farà la visita di controllo e solo così scoprirà cose potrebbe riservarle il futuro.

Eleonora Giorgi: ecco quanto le resta da vivere

Eleonora Giorgi non ha nascosto la sua paura più grande: non è il tumore in sé, ma il dolore che la sua morte potrebbe causare alla sua famiglia. L’attrice, senza giri di parole, ha parlato anche del tempo che le resta da vivere, rivelando di aver rivolto la fatidica domanda ai dottori che la stanno curando. Ha raccontato:

“Mi hanno risposto che non hanno la sfera di cristallo: potrei vivere sei mesi dopo l’operazione o magari cinque anni o addirittura di più. L’intervento che ho fatto alla fine di marzo è andato bene, anche se il cancro non è sconfitto. Però era nella coda del pancreas, fosse stato alla testa sarebbe stato più grave, perché avrebbe intaccato organi come i reni e il fegato. (…) Tanto abbiamo tutti una data di scadenza“.

I desideri nei riguardi dell’aldilà

La Giorgi non teme la morte, ma non riesce ad accettare che la sofferenza che i suoi cari proveranno con la sua scomparsa. Nonostante tutto, Eleonora guarda all’aldilà con speranza. Nei suoi sogni, l’attrice spera di rincontrare alcune persone che hanno fatto parte della sua vita: la nonna Katò, Alessandro Momo (suo ex fidanzato deceduto in un incidente in moto), Angelo (il padre del primogenito) e Oriana Fallaci.