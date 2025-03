Barbara De Rossi, madrina della selezione dei film sociali per Rai Cinema Channel, ha sottolineato l’importanza della testimonianza di Eleonora: “Ha abbattuto un muro. Non ricordo che la malattia sia mai stata raccontata con la sincerità e il coraggio che ha avuto lei. Negli anni ’80 e ’90, se qualcuno era malato, non poteva dirlo, altrimenti rischiava di restare senza lavoro”.

Un Tributo alla Carriera di Eleonora Giorgi

Pino Quartullo, padrino della manifestazione, ha ricordato la determinazione di Eleonora, sottolineando il suo desiderio incessante di lavorare: “Un’artista che non si è mai arresa, fino all’ultimo progettava e sognava”. Quartullo ha menzionato l’ultimo progetto a cui stavano lavorando insieme: l’adattamento teatrale del celebre film Un tocco di classe.

Festival Tulipani di Seta Nera 2025: Un Evento di Rilievo per il Cinema Sociale

Dal 1° aprile, le opere selezionate per il Premio Sorriso Rai Cinema Channel saranno disponibili sulla piattaforma ufficiale www.tulipanidisetanera.rai.it. Il festival, in programma dall’8 all’11 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di spicco e darà spazio a temi sociali di grande rilevanza.

Con 500 opere iscritte nelle quattro sezioni del Festival – 300 cortometraggi, 70 documentari, 80 SocialClip e 50 digital serie – la rassegna conferma la sua portata internazionale, con opere provenienti da Italia, Cina, Russia, USA, Argentina, Iran e Israele.

Le 97 opere selezionate saranno accessibili dal 1 aprile all’11 maggio sulla piattaforma Rai Cinema Channel. Le cinque opere con il maggior numero di visualizzazioni in ciascuna categoria concorreranno per il Premio Sorriso Rai Cinema Channel, assegnato durante la cerimonia finale del Festival.

Cinema e Impegno Sociale: Un Appello alle Istituzioni

Diego Righini, Presidente del Festival, ha sottolineato l’importanza di sostenere il cinema indipendente: “Chiediamo una riforma del Tax Credit che favorisca le opere che trattano temi come disabilità, dignità della malattia, violenza di genere, disagio giovanile, integrazione e sicurezza sul lavoro. Le grandi multinazionali possono contribuire a sostenere i piccoli produttori e autori”.

Alla presentazione della XVIII edizione hanno partecipato personalità del mondo istituzionale e cinematografico, tra cui Paola Tassone (Direttore Artistico del Festival), Lorenza Lei (Regione Lazio), Paolo Del Brocco (AD Rai Cinema), Carlo Rodomonti (Rai Cinema), Roberto Natale (CdA Rai) e Michela La Pietra (Vice Direttore Rai Pubblica Utilità).

Le Tematiche delle Opere in Concorso

Il festival continua la sua missione di sensibilizzazione su tematiche sociali e umane, affrontando argomenti come salute, disabilità, bullismo, stereotipi di genere, ambiente, lavoro, legalità e guerra. Tra i protagonisti delle opere selezionate figurano Claudio Amendola, Antonio Catania, Anna Ferzetti, Massimiliano Vado, Ettore Bassi, Lorenzo Flaherty, Luca Ward, Franco Oppini e Pietro De Silva.

Le Sezioni del Festival e le Opere in Concorso

Cortometraggi (Direzione Artistica: Paola Tassone) : 65 selezionati, tra cui 64 italiani e 1 russo;

: 65 selezionati, tra cui 64 italiani e 1 russo; Documentari (Direzione Artistica: Christian Carmosino Mereu) : 16 titoli, di cui 15 italiani e una co-produzione Cina-Italia;

: 16 titoli, di cui 15 italiani e una co-produzione Cina-Italia; #SocialClip (Direzione Artistica: Claudio Guerrini): 16 opere italiane, di cui 2 in inglese e 1 in spagnolo.

Un Festival Sostenuto dalle Istituzioni

Il Festival Tulipani di Seta Nera è realizzato dall’Associazione Università Cerca Lavoro, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Agricoltura, Ministero per le Disabilità, Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, Comune di Roma e INAIL. Partner culturali includono ANMIL, ASVIS, ENS, ANCOS, Movimento per la Giustizia Art.3 e Fondazione UNIVERDE.

Tra i media partner figurano Rai Cinema Channel, Rai per la Sostenibilità ESG e Rai Pubblica Utilità, mentre Frecciarossa Trenitalia è il treno ufficiale del festival. Tra gli sponsor tecnici, Antica Norcineria di Franco Lattanzi e figli e NCC Noleggio Sferrazza.

Come Seguire il Festival

Per maggiori informazioni, visita il sito www.tulipanidisetanera.it