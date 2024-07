Elettra Lamborghini in lacrime per Lolita: ha ricevuto un segnale dall'aldilà.

Momento di sconforto per Elettra Lamborghini, che si è mostrata in lacrime sui social. La cantante di Musica e il resto scompare ha condiviso con i fan il suo “piantino check”, spiegando di aver ricevuto una specie di segnale dall’aldilà.

Elettra Lamborghini in lacrime sui social

In una delle pause dal suo tour dell’estate 2024, Elettra Lamborghini è riuscita a tornare a casa dai suoi adorati cavalli. La cantante, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato il momento in cui ha riabbracciato l’adorato Ermes. “Tornata a casa solo per mezza giornata, non vedevo l’ora di vedervi. Siete tutto per me”, ha scritto l’artista aggiungendo un cuore rosso e una faccina commossa.

Elettra Lamborghini: il segnale dall’aldilà

Poco dopo, Elettra si è mostrata in lacrime e ha confessato ai fan di essersi abbandonata ad un “piantino check”. Il motivo? Ha ricevuto una specie di segnale dall’aldilà dalla sua amata Lolita, la sua cavalla che è scomparsa qualche tempo fan. La Lamborghini ha raccontato:

“Che cavolo di impressione… Stavo guardando i video dei miei cavalli che ho appena pubblicato e c’era la tv accesa in sottofondo, a un certo punto, hanno messo ‘Angelo mio’ di Gianna Nannini, canzone vecchissima (quindi improbabile che la passassero in tv) ed era la canzone che insieme a ‘Sei Nell’anima’ (sempre della Nannini), facevo sempre ascoltare a Lolita quando eravamo assieme e che le ho dedicato più volte”.

Elettra Lamborghini: un dolore che non va via

Elettra Lamborghini era molto legata a Lolita e anche se sono passati anni dalla sua morte non riesce a smettere di pensare a lei. Ha raccontato:

“Comunque sono passati 4 anni e io piango ancora così, la scomparsa di questa cavalla mi ha proprio devastato la vita, quando passerà questo dolore? Comunque io ci credo un sacco negli angeli e per me era lei che viene spesso a trovarmi anche nei sogni”.

L’artista crede molto negli angeli e crede che la coincidenza della canzone della Nannini sia da ricollegare proprio alla sua Lolita.