Elezioni 2022, è vero che gli anziani hanno votato per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia?

Non solo non sarebbe vero che gli anziani hanno votato per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia ma quel primato spetterebbe al Partito Democratico

Sulle appena trascorse elezioni 2022 aleggia una domanda alimentata anche da una certa narrazione social: è vero che gli anziani hanno votato per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia? Pare proprio di no, e la “credenza” di una vittoria incentivata dagli over 65 sarebbe smentita da un sondaggio non omogeneo di Ixè ed Swg sulle urne ancora “calde”.

Vuoi per scherzo, vuoi per provocazione come spiega il Post, sui social la faccenda di FdI premiato soprattutto dagli anziani elettori è ricorrente, tuttavia le analisi dei flussi elettorali dicono l’opposto.

No, gli anziani non hanno votato per Meloni

Fratelli d’Italia e la Lega infatti hanno raccolto più voti proprio fra le persone di età compresa fra 35 e 64 anni. E gli istituti SWG e Ixè dicono che le cose stanno diversamente dalla narrazione corrente.

Anzi, c’è un dato statistico che invece attribuisce ad un altro partito la capacità di prendere più voti in questa fascia d’età rispetto alle altre: al Partito Democratico. SWG spiega che la fascia di età in cui Fratelli d’Italia ha ottenuto maggiori consensi è quella delle persone che hanno fra 35 e 54 anni.

Swg ed Ixè: due conclusioni diverse

E fra di essi il 29%, più o meno uno su tre, avrebbe votato il partito di Giorgia Meloni.

Il Post chiosa spiegando che Ixè è giunto ad un risultato leggermente diverso: “Fratelli d’Italia risulta il partito più votato sia dai 45-54enni (29,8%) sia dai 55-64enni (31,7%), quindi in entrambi casi ben sopra la percentuale del 26% ottenuta domenica”.