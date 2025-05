Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per sindaci e consigli comunali in 117 comuni.

Il contesto delle elezioni amministrative

Le elezioni amministrative del 2023 si svolgeranno nelle regioni a statuto ordinario, coinvolgendo un totale di 117 comuni. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i cittadini di esprimere la propria opinione riguardo alla gestione locale, eleggendo i sindaci e rinnovando i consigli comunali. Tra i comuni al voto, 31 hanno una popolazione superiore a 15mila abitanti, inclusi quattro capoluoghi di provincia: Genova, Ravenna, Taranto e Matera.

Dettagli sul voto

I seggi saranno aperti per due giorni: domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. È fondamentale che gli elettori si informino sulle modalità di voto e sui candidati, in modo da poter prendere decisioni consapevoli. In caso di necessità, è previsto un turno di ballottaggio che si svolgerà l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con il voto per i referendum.

Le sfide politiche nei comuni al voto

Le elezioni di quest’anno si presentano come un banco di prova per le diverse forze politiche. A Genova, il centrodestra si prepara a una sfida significativa con il candidato Salis, sostenuto da sette liste. D’altra parte, a Ravenna, il centrosinistra cerca di mantenere il controllo con la candidatura di Barattoni, mentre il centrodestra si presenta diviso. Infine, a Taranto, il centrosinistra tenta di conquistare il comune senza un’alleanza ampia, con il centrodestra che si presenta con la Lega senza simbolo in una coalizione civica.

Queste elezioni non solo determineranno i nuovi sindaci e i membri dei consigli comunali, ma rappresentano anche un importante indicatore delle tendenze politiche attuali in Italia. Gli elettori sono chiamati a esprimere le loro preferenze in un clima di crescente attenzione verso le questioni locali e le sfide che le comunità devono affrontare.