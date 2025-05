Urne aperte, al via le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025: ecco in quali comuni si vota.

Elezioni amministrative 25-26 maggio 2025: urne aperte

Oggi, domenica 25 maggio e domani, lunedì 26 maggio, andranno al voto circa due milioni di italiani per le elezioni amministrative. C’è molta curiosità nel sapere cosa sceglieranno gli italiani, Centrodestra e quindi Giorgia Meloni, o Centrosinistra, quindi Elly Schlein (ricordiamo che in autunno ci saranno le elezioni regionali in Campagna, Marche, Veneto, Puglia e Toscana.) Ma, in quali comuni si vota oggi e domani? Scopriamolo insieme.

Elezioni amministrative 25 e 26 maggio, aperte le urne: in quali comuni si vota

Sono aperte le urne per le elezioni amministrative: oggi, domenica 25 maggio si voterà dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Domani, lunedì 26 maggio, si voterà dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Sono 117 i comuni che vanno al voto per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Gli occhi sono puntati su quattro capoluoghi, ovvero Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Occhi puntati anche su Assisi e Sulmona, mentre in Calabria sono ben 17 i comuni che andranno al voto, tra cui Lamezia Terme.