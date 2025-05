Urne aperte in dieci comuni pugliesi per il rinnovo delle amministrazioni locali.

Il contesto delle elezioni in Puglia

Oggi e domani, dieci comuni pugliesi si preparano ad accogliere gli elettori per il rinnovo delle amministrazioni locali. Tra i comuni coinvolti, spicca Taranto, unico capoluogo di provincia a votare, dove si eleggerà un nuovo sindaco dopo la fine anticipata dell’amministrazione Melucci. Questo evento rappresenta un momento cruciale per la politica locale, in un contesto di forte frammentazione e competizione.

Il quadro politico a Taranto

A Taranto, la situazione politica è caratterizzata da una pluralità di candidati e alleanze. Sei aspiranti sindaci si contendono il posto, con il centrodestra e il centrosinistra che mostrano evidenti spaccature. Fratelli d’Italia e Forza Italia, insieme a Noi Moderati e Partito Liberale, sostengono Luca Lazzàro, mentre la Lega, con la dicitura Prima Taranto, appoggia l’avvocato Francesco Tacente. Quest’ultimo guida una coalizione prevalentemente civica, con l’unico simbolo di partito rappresentato dall’Udc. Nel centrosinistra, il Pd ha scelto di candidare Pietro Bitetti, supportato da diverse liste, mentre il M5s corre da solo con la giornalista Annagrazia Angolano. La competizione si fa serrata, con anche Mirko Di Bello e Mario Cito in corsa, il primo sostenuto da sei liste civiche e il secondo, figlio dell’ex sindaco, con At6-Lega d’Azione Meridionale.

Altri comuni al voto

Non solo Taranto, ma anche altri comuni pugliesi si preparano al voto. A Massafra, tre candidati si sfidano dopo la fine anticipata dell’amministrazione Quarto: Emanuele Fisicaro del centrodestra, Giuseppe Losavio, un civico ambientalista, e Giancarla Zaccaro, sostenuta da una coalizione di liste civiche progressiste. A Triggiano, la situazione è altrettanto complessa, con il Pd e il M5s divisi. Giuseppe Toscano rappresenta il Movimento 5 Stelle, mentre Michele Cascarano è il candidato del Partito Democratico. Mauro Battista guida una coalizione civica composta da cinque liste, mentre il centrodestra ha scelto di non presentare un proprio candidato. Altri comuni come San Ferdinando di Puglia, Carapelle, Castelluccio Dei Sauri, Lesina, Corsano e Taviano sono anch’essi coinvolti in questo importante processo elettorale.