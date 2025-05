Il conteggio dei voti delle elezioni comunali 2025 è ancora in corso: si è votato sabato 24 e domenica 25 maggio in 117 comuni italiani, oltre a 9 in Sicilia, regione con status speciale.

Le elezioni comunali 2025 rappresentano un momento cruciale per numerosi territori italiani. Lo scorso fine settimana, sabato 24 e domenica 25 maggio, si è votato in 117 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono 9 comuni in Sicilia, regione a statuto speciale. Ora è in corso lo spoglio dei voti, che definirà i vincitori e, in molti casi, deciderà se si andrà al ballottaggio.

L’attenzione è alta soprattutto nelle grandi città come Genova, Ravenna, Matera e Taranto, dove le sfide elettorali si sono rivelate particolarmente competitive. Questo turno rappresenta un importante test politico per i partiti e un momento decisivo per il futuro amministrativo di molte comunità.

Elezioni Comunali 2025 Genova, Ravenna, Matera e Taranto: chi vince

Il primo dato ufficiale, comunicato dal ministero dell’Interno, riguarda l’affluenza alle urne, che si è attestata al 56,29%. Gli elettori chiamati alle urne erano circa 2 milioni.

Genova

Anche il voto disgiunto ha favorito Silvia Salis, ormai prossima sindaca di Genova. La terza proiezione di Opinio per Rai, con una copertura del 58%, assegna alla candidata del centrosinistra il 52,3% delle preferenze, superando così la media del 51% ottenuta dalla sua coalizione. Il suo principale avversario, Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra e vicesindaco reggente uscente, è fermo al 43,3%, nonostante la sua coalizione raccolga complessivamente il 44,4%.

Piciocchi ha contattato telefonicamente Silvia Salis per congratularsi con lei per la vittoria già al primo turno, sancendo così la chiusura di una competizione elettorale intensa ma civile.

Ravenna

Alle elezioni comunali di Ravenna, secondo la terza proiezione elaborata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, con un campione che copre il 59% delle sezioni, Alessandro Barattoni, candidato di una coalizione di centrosinistra allargata, guida con il 57,7% delle preferenze. Dietro di lui si posiziona Nicola Grandi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla lista civica “Viva Ravenna”, che raccoglie il 25,1% dei voti. Alvaro Ancisi, appoggiato dalla Lega e dalla lista civica “Ambiente e animali”, si attesta al 7,2%, mentre Veronica Verlicchi, candidata della lista civica “La Pigna”, raggiunge il 4%.

Questi dati indicano un forte consenso per Barattoni, che sembra destinato a vincere senza passare dal ballottaggio, mentre il centrodestra appare frammentato tra più candidati con risultati distanziati

Matera

A Matera, secondo la terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, che copre il 52% dei seggi scrutinati, Roberto Cifarelli guida la corsa con il 42,2% dei voti. Ex esponente del Pd, Cifarelli è sostenuto da una coalizione civica trasversale che include rappresentanti di Forza Italia, Azione e +Europa, evidenziando un ampio fronte riformista. Alle sue spalle si colloca Antonio Nicoletti, candidato del centrodestra, che raccoglie il 38,3%.

Domenico Bennardi, sindaco uscente dal 2020 al 2024 e candidato per il Movimento 5 Stelle, si attesta intorno all’8%, mentre Vincenzo Santochirico, appoggiato dalla lista civica Progetto Comune Matera, ottiene il 7,4%.

Taranto

Secondo la terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, a Taranto guida il centrosinistra con Pietro Bitetti al 36,6%, sostenuto da Pd, Avs, Demos e altre liste civiche. Al secondo posto Francesco Tacente, appoggiato da una coalizione di liste popolari, con il 26,5%. Luca Lazzaro, candidato del centrodestra, è al 20,7%, mentre Annagrazia Angolano del Movimento 5 Stelle raggiunge l’11,1%. Il campione copre il 53% delle sezioni.

Elezioni Comunali 2025: dove i ballottaggi saranno decisivi

Secondo il secondo exit poll di Opinio Italia per Rai si andrà al ballottaggio. A Taranto la sfida finale vede Pietro Bitetti (37-41%), sostenuto dal centrosinistra, contro Luca Lazzaro (20-24%) del centrodestra. Seguono Francesco Tacente (19-23%), appoggiato dalla Lega, e Annagrazia Angolano (9-13%) del M5S. L’affluenza è stata del 56,6%, in lieve aumento rispetto al 2022.

A Matera, Roberto Cifarelli, candidato di centrosinistra ma senza il Pd, guida con il 40,5-44,5%, davanti ad Antonio Nicoletti del centrodestra (35,5-39,5%). Seguono l’ex sindaco M5S Domenico Bennardi (7,5-9,5%) e Vincenzo Santochirico (6,5-8,5%). Qui l’affluenza è calata al 65,2% rispetto al 70,8% delle comunali 2020.

I ballottaggi si terranno domenica 9 giugno 2025 e coinvolgeranno i comuni dove nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno. In questa seconda tornata, gli elettori saranno chiamati a scegliere tra i due candidati più votati per decidere chi guiderà il Comune nei prossimi anni. Il ballottaggio rappresenta spesso un momento decisivo per confermare o ribaltare i risultati iniziali delle elezioni.