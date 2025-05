Elezioni Comunali 2025, partecipazione in calo. Oggi ultimo giorno per votare

Oggi, lunedì 26 maggio, si torna al voto dalle 7 alle 15. Per le Elezioni Comunali 2025, affluenza di domenica giù di 6 punti.

Affluenza in calo alle Elezioni Comunali 2025: si torna oggi alle urne per il secondo e ultimo giorno di voto. Dopo una domenica segnata da una partecipazione ridotta, i cittadini potranno votare anche oggi, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Coinvolti 117 comuni nelle regioni a statuto ordinario e 9 comuni commissariati in Sicilia, chiamati a eleggere i nuovi sindaci e a rinnovare i consigli comunali.

Nella giornata di ieri, domenica 25 maggio, si è votato con una partecipazione in netto calo rispetto alle precedenti elezioni. Alle ore 12 l’affluenza si attestava al 13,55%, in diminuzione rispetto al 15,54% registrato alla stessa ora nel 2020. Il dato delle 19 ha confermato il trend negativo, fermandosi al 33,48% contro il 36,30% di cinque anni fa.

A fine giornata, la percentuale definitiva di votanti ha raggiunto appena il 43,85%, segnando una flessione di circa sei punti rispetto alla tornata precedente. Un dato che conferma la crescente disaffezione verso il voto, nonostante l’importanza delle elezioni amministrative per la governance locale.

Affluenza in calo alle Elezioni Comunali 2025. Urne aperte anche oggi

Urne aperte oggi, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15, per il secondo giorno delle elezioni Comunali 2025. Sono chiamati al voto circa due milioni di cittadini in 126 comuni italiani, distribuiti tra 117 centri nelle regioni a statuto ordinario e 9 comuni commissariati della Sicilia. Si vota per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.

Tra i centri coinvolti, 31 comuni contano più di 15mila abitanti — soglia oltre la quale, in caso di mancata maggioranza assoluta al primo turno, è previsto il ballottaggio, in programma l’8 e 9 giugno. I restanti 95 comuni hanno una popolazione inferiore a 15mila residenti, con sistema elettorale a turno unico.

Le sfide politicamente più significative si giocano nei quattro capoluoghi chiamati al voto: Genova (capoluogo di regione), Ravenna, Matera e Taranto. In questi contesti, l’esito delle urne avrà un impatto rilevante sugli equilibri politici locali e non solo.