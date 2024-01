Elezioni europee: Giorgia Meloni si candiderà?

Giorgia Meloni ha accennato di avere intenzione di candidarsi alle prossime elezioni europee, ma non si hanno ancora conferme in questo senso.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, non conferma ufficialmente la sua candidatura alle elezioni europee, mantenendo un certo livello di suspense.

Elezioni europee: il premier Meloni si candiderà?

Mentre ha lanciato la sfida settimane fa, come riporta il sito fanpage.it, altri leader politici, sia nella maggioranza che nell’opposizione, sembrano evitare il confronto diretto con lei. Meloni, tuttavia, cerca di marcare le distanze con gli alleati interni e gli avversari politici, mantenendo l’opzione aperta. La discussione sulle elezioni europee e le candidature dei leader come capilista è in corso da tempo.

Elezioni europee: Giorgia Meloni incertezza sulla candidatura

La leader di FdI si difende dalle critiche sull’incertezza della sua candidatura, affermando che prenderà una decisione più vicino alla presentazione ufficiale delle liste. La premier Giorgia Meloni sottolinea l’importanza di misurarsi con il consenso dei cittadini, pur riconoscendo che la sua partecipazione potrebbe essere un modo per verificare il suo livello di sostegno. La possibilità di evitare il confronto è garantita per altri leader che scelgono di non candidarsi, evitando di deludere gli elettori una volta eletti. Meloni, invece, sembra desiderare il confronto diretto e il sostegno dei cittadini.