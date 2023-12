Matteo Salvini ha inviato una lettera al ‘Corriere della Sera’ in cui parla delle prossime elezioni Europee, facendo riferimento anche agli insegnamenti di Silvio Berlusconi.

Salvini e le elezioni Ue: la lettera

“Il re è nudo, e non vogliamo girarci dall’altra parte ma anzi parlarne ad alta voce e in tutta Europa” – così il leader della Lega introduce la sua lettera al ‘Corriere della Sera’ in cui si ‘prepara’ alle prossime elezioni Europee. Un cambio di rotta è necessario perché: “Gli Stati” – secondo quanto spiega Salvini – “Devono essere capaci di accordarsi su temi fondamentali senza complicare la vita ai singoli governi nazionali”. Come ha confermato da sempre la Lega stessa: “Che ha sempre votato tutti i provvedimenti a sostegno dell’Ucraina ed è sempre al fianco di Israele“.

Salvini e le elezioni Ue: il modello Berlusconi

“Il centrodestra deve coltivare l’unità in Europa come abbiamo fatto (e continueremo a fare) in Italia. Ce lo ha insegnato Berlusconi. Io non lo dimentico” – prosegue Salvini citando l’ex Cavaliere. Ma gli obiettivi concreti quali devono essere? Uno sicuramente è quello di combattere la crisi climatica, un problema che però, spiega il ministro, è della Cina e non riguarda le nostre auto. Ma non solo. “Mi crucciano le disuguaglianze sociali ed economiche. L’Europa deve promuovere con più vigore la giustizia sociale, la partecipazione e la tutela della propria identità. La delusione delle nuove generazioni, che si sentono escluse dalle opportunità e dal futuro, è una delle principali sfide dei prossimi anni. Il tutto senza dimenticare l’immigrazione e l’estremismo islamico“.