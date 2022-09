Elezioni: Gozi (RE), 'siamo noi i veri sovranisti e i veri patrioti'

Roma, 2 set (Adnkronos) – "Renew Italia è il primo e vero movimento sovranista italiano. Siamo noi i veri sovranisti, perché solo attraverso un’Europa sovrana riprenderemo il controllo, ritroveremo la potenza necessaria rispetto a imperi come la Cina o la Russia e rispetto alle grandi sfide transnazionali, dall’ecologia alla sicurezza.

E siamo noi i veri patrioti, perché ce lo hanno insegnato Altiero Spinelli e Marco Pannella: costruire una patria europea – alternativa ad un’Europa delle piccole Patrie – è l’unica via per realizzare l’Europa che vogliamo – sovrana e democratica- e allo stesso tempo salvare le Patrie Nazionali”. Lo ha detto Sandro Gozi intervenendo all’evento di apertura della campagna elettorale del Terzo polo in corso a Milano.

“Il 26 settembre cominceremo la fase 3 – ha aggiunto l’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – smonteremo pezzo per pezzo questo bipopulismo che ha sfinito l’Italia.

Porremo un termine a questa guerra dei 30 anni. Ci apriremo e coinvolgeremo tante nuove forze della politica e della società civile”. “Faremo crescere un progetto che farà la differenza, a Roma e a Strasburgo, nel 2024; riporteremo l’Italia nel posto che le spetta, dove ci ha portato Mario Draghi: alla guida dell’Europa”, ha concluso Gozi.