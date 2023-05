Elezioni in Turchia, Erdogan vince ballottaggio: confermato presidente

Elezioni in Turchia, Erdogan vince ballottaggio: confermato presidente

Ankara, 28 mag. (Adnkronos) - Recep Tayyip Erdogan ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu. "Il presidente Erdogan è stato rieletto per un altro mandato", ha annunciato con una breaking news la tv di Stato turca."Il no...