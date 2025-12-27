Elezioni Presidenziali in Repubblica Centrafricana: Scopri i Candidati e le Sfide Cruciali

La Repubblica Centrafricana si prepara a vivere un momento cruciale con le elezioni presidenziali e legislative, programmate per domenica. Questo evento, già carico di tensione, segna la possibilità di un terzo mandato per il presidente Faustin-Archange Touadera. Tale mossa ha suscitato forti critiche da parte dell’opposizione e di vari gruppi della società civile.

Il presidente Touadera, noto per aver introdotto il Bitcoin come moneta legale, ha fatto approvare un referendum che ha abolito i limiti sui mandati presidenziali. Questa decisione, insieme a significativi ritardi che hanno ostacolato la conferma di alcuni oppositori, ha portato molti a considerare queste elezioni come una farsa e ha spinto vari gruppi a boicottare il voto.

Contesto politico e sociale

Le elezioni municipali rappresentano un passo storico, poiché si svolgeranno per la prima volta dopo 40 anni. Questo evento si colloca in un contesto caratterizzato da conflitti politici e da una guerra civile che ha coinvolto gruppi armati come i ribelli Seleka e le forze Anti-balaka. Questi conflitti hanno provocato lo sfollamento di oltre un milione di persone, alimentando un clima di instabilità che solleva preoccupazioni sulla capacità dell’organo elettorale di gestire un evento di tale portata.

La demografia e le risorse del paese

La Repubblica Centrafricana, che confina con nazioni come il Chad e la Repubblica Democratica del Congo, presenta una popolazione etnicamente e religiosamente diversificata di circa 5,5 milioni di abitanti. Nonostante le significative risorse naturali, quali petrolio, oro e uranio, la persistente instabilità politica e le crisi armate hanno relegato il paese tra i più poveri del continente africano.

La capitale Bangui, situata lungo il fiume Ubangi, rappresenta il cuore pulsante della nazione. Tuttavia, gran parte della popolazione vive di agricoltura di sussistenza, con attività economiche limitate. Solo il 16% della popolazione ha accesso all’elettricità, mentre le carenze di carburante aggravano ulteriormente le attività commerciali.

I candidati e le loro posizioni

Circa 2,3 milioni di cittadini hanno diritto di voto, con 749.000 nuove registrazioni dall’ultima tornata elettorale. Oltre alla presidenza, si voterà per i legislatori nazionali e per i nuovi amministratori municipali. La vittoria sarà assegnata al candidato che otterrà la maggioranza assoluta; in caso contrario, si procederà a un secondo turno.

Touadera, 68 anni, è un ex matematico e già primo ministro dal 2013 al 2015. La sua candidatura è stata approvata dalla corte costituzionale, così come quelle di altri candidati, tra cui Anicet-Georges Dologuele e Henri-Marie Dondra. Tuttavia, ritardi e contestazioni hanno portato il Blocco Repubblicano per la Difesa della Costituzione a non presentare un proprio candidato, denunciando le elezioni come non valide.

Le polemiche attorno a Touadera

Il mandato di Faustin-Archange Touadera è stato caratterizzato da accuse di repressione dell’opposizione e di manipolazione elettorale. L’amministrazione ha registrato alcuni progressi, come la costruzione di infrastrutture, ma il World Bank definisce l’economia della Repubblica Centrafricana come stagnante. Inoltre, l’alleanza con gruppi di mercenari russi ha sollevato interrogativi riguardanti il rispetto dei diritti umani e la sicurezza del paese.

Il candidato Dologuele, con una lunga carriera politica alle spalle, ha promesso un rinnovamento delle istituzioni democratiche e un rafforzamento delle alleanze internazionali. Tuttavia, la sua candidatura è stata segnata da controversie relative alla sua cittadinanza, complicando ulteriormente il panorama elettorale.

Le sfide future e le prospettive

In Repubblica Centrafricana, il clima di sfiducia è evidente, con oltre il 60% della popolazione che vive in condizioni di povertà. Le prospettive economiche appaiono desolanti, con una crescita annua che si attesta attorno all’1,5%. In questo contesto, le elezioni non rappresentano solo un’opportunità per il cambiamento, ma anche un rischio di ulteriori conflitti e instabilità.

La comunità internazionale osserva con apprensione il processo elettorale, poiché la sicurezza dei votanti resta una preoccupazione primaria. Con il potenziale di violenze e disordini, il futuro politico della Repubblica Centrafricana rimane incerto, e molti si interrogano sulla possibilità di uscire da un ciclo di crisi che perdura da anni.