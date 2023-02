Accolto con applausi e cori al comitato elettorale, il nuovo governatore del Lazio Francesco Rocca ha rilasciato alcune dichiarazioni per festeggiare la sua vittoria alle elezioni regionali nel Lazio.

Elezioni regionali Lazio, il nuovo governatore Rocca: “Ridaremo dignità e fiducia agli italiani”

Francesco Rocca, nuovo governatore della Regione Lazio, ha raggiunto il comitato elettorale poco dopo le ore 18:00 di lunedì 13 febbraio. “Ringrazio D’Amato che mi ha chiamato poco fa e ha riconosciuto la mia vittoria, facendomi sapere che farà leale opposizione”, ha dichiarato in primis tra gli applausi dei suoi più fedeli sostenitori.

“È stata una corsa breve, ma intensa. Da oggi sento tanta responsabilità, ma sarà condivisa con donne e uomini straordinari. Bisogna risollevare una sanità distante e che mortifica i cittadini. L’astensionismo poi sottolinea che 10 anni di centrosinistra hanno allontanato i cittadini. Ci impegneremo per far tornare fiducia e partecipazione. Ora lavoreremo per trasformare il Lazio e rifare dignità e fiducia ai cittadini”.

A chi gli ha chiesto se terrà la delega alla sanità ad interim, Rocca ha risposto: “Sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione.

Fa parte dei ragionamenti”.

Restando poi in tema sanità, l’ex numero uno della Croce Rossa italiana ha precisato: “Sempre in tema di sanità, a margine della conferenza stampa, ha dichiarato di voler investire sulla “digitalizzazione dei posti letto pubblici e del privato accreditato. Perché i posti letto ci sono solo l’individuazione è lenta e farraginosa”.

L’effetto Meloni

Il neogovernatore, poi, è stato chiamato a commentare il clima interno a Fratelli d’Italia soprattutto in relazione alla scelta di un commissario e al ruolo di Fabio Rampelli.

A questo proposito, Rocca ha affermato di sapere che “questa vicenda è stata sui giornali, ma non era vissuta nel nostro quotidiano”. E ha aggiunto: “Le telefonate di incoraggiamento di Rampelli mi sono arrivate anche quando veniva dato come possibile competitor”.

“Effetto Giorgia Meloni per il risultato? Sicuramente questo è stato un fattore importante, è innegabile. Dall’altro, una situazione davvero difficile che i cittadini vivono sul territorio. Quindi credo un combinato diposto”.

Ha dichiarato Rocca, commentando la vittoria ai microfoni di Agorà.