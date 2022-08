Roma, 11 ago (Adnkronos) – "Smascheriamo le bugie di Meloni e @FratellidItalia che NON volevano il #Pnrr. Qui la scheda con i loro voti contrari al provvedimento che consentiva al governo di negoziare il piano di ripresa. Non prendete in giro il Paese.

La destra è un rischio per economia e democrazia". Lo scrive su Twitter la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani.