Home > Video > Elisa Esposito e Maria Sofia Federico: "Fare video per adulti è un modo per ... Elisa Esposito e Maria Sofia Federico: "Fare video per adulti è un modo per cambiare il mondo"

"Molte persone mi domandano 'Maria Sofia ma non volevi cambiare il mondo? Come sei finita a fare video per adulti. Io risponderei che anche quello è un modo di cambiare il mondo. Chi fa il nostro lavoro subisce discriminazioni di vario tipo". Maria Sofia Federico (@mariasofiapiafederico) ed Elisa Esposito (@eli.esposito) dicono la loro, insieme, in un video.