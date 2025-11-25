L'ex velina è stata ospite della cucina della nota conduttrice e ha anche rivelato la verità sul "petto di pollo alla piastra".

Ospite di “È sempre mezzogiorno” Elisabetta Canalis che, tra un argomento e l’altro, ha anche rivelato il segreto della ricetta del “petto di pollo alla piastra.” Antonella Clerici poi, però, è stata protagonista di una gaffe. Ecco cosa è successo.

Elisabetta Canalis a “È sempre mezzogiorno” rivela la ricetta del petto di pollo alla piastra

Ospite di “È sempre mezzogiorno” Elisabetta Canalis che ha rivelato ad Antonella Clerici e al pubblico la verità sulla nota “ricetta” del petto di pollo alla piastra. Ecco le parole dell’ex velina: “di vero, ragazzi, sul petto di pollo non c’è niente. Era una ricetta pubblicata dieci anni fa, senza che io ne sapessi nulla, perché non sono riusciti a contattarmi. Dovevano fare questa rubrica dei piatti dei Vip e avranno detto ‘vabbè, a Elisabetta Canalis diamole il pollo alla piastra.” Insomma, finalmente ecco la verità sulla “ricetta”!

Elisabetta Canalis a “È sempre mezzogiorno”: la gaffe della Clerici in diretta Tv

Durante l’ospitata a “È sempre mezzogiorno”, Elisabetta Canalis ha parlato di diversi argomenti ma, a un certo punto, Antonella Clerici si è resa protagonista di una gaffe. La conduttrice ha infatti chiesto all’ex velina se la persona che le sta accanto condivide la sua passione per gli animali: “immagino che anche il tuo f… immagino che anche tu hai un amore“, ha detto la conduttrice, correggendosi a metà frase. Elisabetta Canalis ha così replicato: “Antonella…” A questo punto la Clerici ha provato a rimediare: “mai fare nomi, mi conosci, mai ti farei degli agguati!”. Poi ha concluso: “Sei felice?” Con Elisabetta Canalis che ha riposto “davvero molto“.