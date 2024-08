Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati immortalati mentre, commossi, lasciano il figlio Nathan in collegio. Il ragazzo studierà in una scuola svizzera prestigiosa, diversa da quella frequentata lo scorso anno.

Elisabetta Gregoraci e Briatore lasciano Nathan in collegio

In Svizzera il nuovo anno scolastico è già iniziato. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo un’estate vissuta al massimo, hanno accompagnato il figlio Nathan Falco nel nuovo collegio dove trascorrerà i prossimi mesi. Ovviamente, non si tratta di un istituto pubblico, ma del prestigioso College du Léman. Ad immortalare i genitori che, emozionati, lasciano il pargolo a scuola è stata la tata del 14enne.

Nathan Falco studierà al College du Léman

Mentre lo scorso anno frequentava il collegio Le Rosey, nell’anno scolastico 2024/2025 Nathan Falco andrà nel prestigioso College du Léman, situato a 15 minuti da Ginevra. Molto probabilmente, il ragazzo ha cambiato istituto perché non si è trovato bene. “Qui gli studenti vengono ben preparati per il successo in una società sempre più globale poiché la loro vita quotidiana e l’apprendimento avvengono all’interno di una comunità internazionale”, si legge sul sito del collegio.

Quanto costa il collegio di Nathan Falco?

Per l’istruzione di Nathan, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non badano a spese. Il nuovo collegio, un istituto internazionale famoso per la formazione di futuri imprenditori e manager, è stato fondato nel 1969 e accoglie ragazzi dai 2 ai 18 anni. Il costo, ovviamente, non è per tutti: si va da 25mila a 109mila euro l’anno. La cifra varia in base alla classe che si frequenta e alle attività che si scelgono. La struttura accoglie 1900 studenti, di 120 nazionalità diverse.