Elisabetta Gregoraci è stata ospedalizzata: quali sono le circostanze e qual è la sua condizione attuale?

Elisabetta Gregoraci, famosa presentatrice, ha recentemente suscitato un’ondata di preoccupazione tra i suoi follower su Instagram. Ha postato una foto del suo braccio con una flebo, scattata su un letto d’ospedale. Ha rivelato che è stata ricoverata per la prima volta la settimana scorsa e dopo essere stata dimessa è tornata per un secondo soggiorno in ospedale. L’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di non divulgare ulteriori dettagli sulla sua condizione di salute e i motivi per il suo ricovero rimangono un mistero. Tuttavia, ha assicurato ai suoi follower che sta bene, ma ha bisogno di avere un po’ di tempo per prendersi cura di se stessa. Le sue parole esatte erano: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti… ora tocca a me… sono tornata qui in ospedale… niente di serio, non preoccupatevi, ma ho bisogno di prendere un po’ di tempo per me.” Ha chiesto ai suoi fan di inviarle energia positiva. I fan e i follower dell’ex moglie di Briatore le hanno augurato una pronta guarigione senza ulteriori dettagli. Non è stato possibile determinare chi l’ha accompagnata in ospedale dato che né il suo ex marito Flavio Briatore né il suo attuale ragazzo Giulio Fratini hanno rilasciato commenti a riguardo. Presto, Elisabetta Gregoraci dovrebbe fare il suo ritorno in TV, in quanto sarà la presentatrice di uno show in onda su Rai 2 chiamato “Questione di stile”.

Il progetto in questione tratterà il progresso sociale legato ai cambiamenti dei costumi, e l’episodio inaugurale è programmato per giovedì 26 settembre. Rimane solo da vedere se la Gregoraci riuscirà a riprendersi in tempo per la trasmissione.