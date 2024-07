Elisabetta Gregoraci infuriata in aeroporto: "Trattati come le bestie"

Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un duro sfogo social. L’ex moglie di Flavio Briatore ha perso le staffe a causa di una brutta disavventura in aeroporto con una compagnia low cost.

Elisabetta Gregoraci perde le staffe in aeroporto

Tramite il suo profilo Instagram, Elisabetta Gregoraci ha condiviso con i fan la disavventura che ha avuto in aeroporto. L’ex moglie di Flavio Briatore, strano ma vero, ha deciso di viaggiare con una compagnia low cost, ma non immaginava di dover subire un trattamento “da bestie“. Oltre all’enorme ritardo, già snervante per tutti i viaggiatori, la showgirl ha lamentato un atteggiamento assolutamente poco professionale da parte degli addetti ai lavori.

Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci

La compagnia che ha fatto infuriare la bella Elisabetta Gregoraci è Easy Jet. La showgirl è rimasta bloccata in aeroporto per ben 10 ore e non ha ricevuto la minima assistenza da parte del personale di terra. Ha tuonato:

“Da applausi! Ma che vergogna. Devo dire che viaggiare ormai è sempre più complicato. Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo, ma rendono la situazione sempre più difficile. Io sono qui in aeroporto da questa mattina le 10, ormai dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui. Ma la cosa grave non è solo l’accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie“.

Le accuse di Elisabetta ad Easy Jet

La Gregoraci è, giustamente, una furia. Ha sottolineato che da parte di Easy Jet non hanno ricevuto alcun tipo di avviso, ma questo può anche essere considerato il male minore. Ha concluso:

“E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prendere un po’ di acqua! Vi dovreste vergognare”.

Alla fine della fiera, Elisabetta è riuscita a tornare a casa, ma siamo sicuri che abbia inoltrato una lunga lettera di lamentele ad Easy Jet.