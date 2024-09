Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale: "Sono nuovamente qui"

Elisabetta Gregoraci ricoverata nuovamente in ospedale: le sue condizioni preoccupano i fan.

Giorni difficili per Elisabetta Gregoraci, che è stata ricoverata in ospedale. La notizia è stata resa pubblica dalla diretta interessata, tramite il suo profilo Instagram.

Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale

Una foto che non lascia spazio a dubbi, che la ritrae distesa su un letto di ospedale con la flebo al braccio. Così Elisabetta Gregoraci ha annunciato ai fan di essere stata nuovamente ricoverata in nosocomio. Nel giro di qualche settimana è la seconda volta che la showgirl accusa problemi di salute importanti.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Via Instagram, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato:

“E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me. La settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita e ora sono nuovamente qui”.

L’annuncio ha subito catturato l’attenzione dei fan, ma la showgirl ha chiesto loro un grande favore.

Che malattia ha Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta non ha spiegato perché è stata nuovamente ricoverata in ospedale, ma ci ha tenuto a sottolineare che non si tratta di una malattia preoccupante. Ha concluso:

“Nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi”.

La Gregoraci dovrà rimettersi in tempo per il 26 settembre, giorno in cui debutterà nella seconda serata di Rai2 alla guida del format Questione di Stile.