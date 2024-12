La posizione dei fratelli Elkann

Recentemente, i fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra, hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alla loro posizione come legittimi proprietari della società Dicembre. Secondo i legali dei tre, tutte le quote della società sono detenute validamente e non vi è alcun motivo di mettere in discussione l’attuale assetto proprietario. Questa affermazione arriva in risposta a notizie diffuse dal programma televisivo Report, che hanno sollevato interrogativi sulla catena di controllo della società.

Le accuse e la difesa legale

Gli avvocati dei fratelli hanno sottolineato che gli atti mostrati nel programma sono stati firmati con autentica notarile, confermando la loro validità. La difesa ha inoltre stigmatizzato l’uso di affermazioni scandalistiche e strumentali, che secondo loro mirano a danneggiare la reputazione della famiglia Elkann. Queste dichiarazioni, affermano, sono state già respinte in sede giurisdizionale, dimostrando che le accuse non hanno fondamento.

Il contesto della polemica

La questione della proprietà della Dicembre non è nuova e si inserisce in un contesto più ampio di speculazioni e polemiche che circondano il gruppo di società controllato dalla famiglia Elkann. Negli ultimi anni, la famiglia ha affrontato diverse sfide legali e mediatiche, ma ha sempre mantenuto una posizione di trasparenza e legalità. La loro determinazione a difendere la propria posizione legale è evidente e riflette un impegno a proteggere gli interessi della società e della loro reputazione.