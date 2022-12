Elly Schlein si candida alla segreteria del Pd: “Parte da noi una storia nuova”

Elly Schlein si è candidata ufficialmente alla segreteria del Pd.

“Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiremo insieme questa candidatura e questo progetto per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Partito democratico” ha dichiarato.

Elly Schlein si è candidata alla segreteria del Pd. “Facciamolo insieme, io insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Partito Democratico” ha dichiarato.

“Io questa settimana prenderò di nuovo la tessera del Partito democratico, lo faccio per rispetto di questa comunità, per entrare in ascolto e in punta di piedi” ha aggiunto. L’ex vicepresidente della regione Emilia Romagna ha lanciato il suo “processo costituente” con una mattinata al locale Monk di Roma. “Mi voglio rivolgere a tutti e tutte coloro che hanno storie, un percorso, provenienze, idee diverse dalla mia: non siamo qui per una partita di resa di conti identitaria” ha dichiarato la deputata.

“Vogliamo una cosa molto più difficile, il nuovo Pd: salvaguardare la sua pluralità, tenere insieme questa comunità e le sue diversità ma senza più rinunciare a un profilo e un’identità chiara comprensibile coerente” ha aggiunto, spiegando che questo processo serve per ritrovare un impegno comune e per capire cosa è andato storto. “Il mondo non finisce con le primarie, anche il giorno dopo servirà il coraggio di cambiare, perché non basta cambiare gruppo dirigente se non abbiamo un blocco sociale di riferimento” ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Elly Schlein

Elly Schlein ha inviato un “abbraccio” a Stefano Bonaccini, del quale è stata vice in Regione Emilia Romagna. Ha poi ringraziato Enrico Letta “per il lavoro di questo anno e mezzo” e ha contestato Matteo Renzi per le sue “scelte scellerate” fatte con un “atteggiamento arrogante” e “dopo aver umiliato chiunque avesse un’idea diversa“. “Grazie, perché sono stati giorni difficili per me e avevo proprio bisogno di vedervi, di stare insieme e di mandare un abbraccio forte alla mia famiglia, a mia sorella e voglio ringraziarli per la forza che mi trasmettono” ha aggiunto.

La sorella, Susanna Schlein, viceambasciatrice italiana in Grecia, è scampata ad un attentato. Schlein ha indicato tre “sfide cruciali che le destre non nominano mai. Diseguaglianze, clima e precarietà“. Per il Pd “la sfida non è da non leggere nella semplice divisione quanto riformismo e quanta radicalità ci servono, ma sfidare tutte le culture di provenienza sul campo ineludibile, come cambiamo modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato insostenibile per le persone e per il pianeta“. Elly Schlein ha difeso il reddito di cittadinanza che “ha impedito a un milione di persone di scivolare verso la povertà” e ha attaccato il disegno del ministro Calderoli, mandando la sua solidarietà a Roberto Saviano e sperando che la premier Giorgia Meloni ritiri la querela.