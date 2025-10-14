Quando si parla di Elodie, ogni sua mossa sembra attirare immediatamente l’attenzione dei fan e dei media. La cantante, tra successi musicali e apparizioni televisive, continua a essere al centro di curiosità e speculazioni. L’ultima indiscrezione riguarda un presunto bacio, che ha subito scatenato chiacchiere e dibattiti sui social, confermando ancora una volta quanto la vita privata dell’artista romana sia osservata con grande interesse.

Tra concerti e tv: Elodie pronta al ritorno dal vivo

Parallelamente ai rumors, Elodie si prepara a tornare sul palco con il nuovo tour nei palazzetti italiani. Dopo il grande successo del concerto trasmesso in televisione a fine settembre, l’attesa dei fan è altissima, e si parla già di un possibile bis in prima serata.

Secondo quanto riportato da Libero, Mediaset starebbe valutando di dedicare un’altra serata-evento interamente alla cantante, inserendola tra le star del prossimo palinsesto accanto a nomi come Elisa, Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso.

Elodie, bacio con una famosa cantante? L’indiscrezione bomba

La cantante romana, ormai un punto di riferimento del pop italiano, continua a catturare l’attenzione non solo per i suoi successi musicali, ma anche per le cronache rosa. Da tempo circolano indiscrezioni su presunti momenti di tensione con il compagno Andrea Iannone, che tuttavia vengono spesso smentiti dai gesti pubblici e dalle apparizioni della coppia. Nonostante ciò, l’interesse dei fan e dei media intorno alla loro vita privata non accenna a diminuire.

Nei mesi passati, i rumors si erano concentrati sulla ballerina Franceska Nuredini, compagna di palco di Elodie, dando vita a speculazioni su un ipotetico “triangolo”. Oggi, invece, l’attenzione si sposta su Ariete: secondo gli esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza, tra le due artiste sarebbe scattato un bacio.

Alcuni utenti riferiscono di aver visto Elodie e Ariete al Sanctuary di Roma, la notte successiva al concerto del Primo Maggio, mentre si scambiavano gesti affettuosi. Al momento restano indiscrezioni, senza alcuna conferma o commento da parte delle dirette interessate.