Si continua a parlare della presunta, o reale, crisi tra la cantante Elodie e il pilota motociclistico Andrea Iannone. “Si sente trascurato dai troppi impegni di lei”, così aveva detto l’esperta di gossip Deianira. Ma una recente foto sembra smentire tutto.

Presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone: la foto a letto che smentisce i rumors

Si continua a parlare di Elodie ma non per la sua musica, e per il suo tour da record, piuttosto per la presunta crisi d’amore con il fidanzato, il pilota Andrea Iannone. “Lui si sente trascurato dai troppi impegni di lei”, dice l’esperta di gossip Deianira Marzano, mentre Amedeo Venza dice “E’ crisi nerissima”.

Recentemente, poi, Elodie è stata vista in vacanza da sola con l’amica del cuore Diletta Leotta, per cui le voci della crisi si sono fatte più insistenti. Ma a sorpresa è arrivata una nuova foto della cantante che dovrebbe mettere a tacere il tutto.

Le voci sul ritorno con Marracash

Si era parlato anche di un presunto ritorno di fiamma tra Elodie e il suo ex storico Marracash, con cui la cantante ha condiviso non solo un’importante storia d’amore ma anche un’intesa artistica molto forte.

A far parlare era stata la scelta di Elodie di inserire in scaletta, durante il suo show a San Siro dello scorso 7 giugno, la canzone “Niente canzoni d’amore”, scritta e cantata da Marracash nel 2015 e reinterpretata da lei nel 2020, quando stavano ancora insieme.

La foto intima pubblicata a sorpresa

Dopo giorni e giorni di rumors sulla crisi tra lei e Iannone, Elodie ha voluto mettere a tacere ogni indiscrezione ed è tornata tra le braccia del suo compagno. Sulle sue storie di Instagram ha pubblicato una foto che dovrebbe smentire ogni dubbio.

Nella foto viene catturato un bacio appassionato a letto tra Elodie e Andrea Iannone. Pubblicata dalla cantante, nella foto i due sono più vicini che mai, a differenza di quanto si diceva. Va bene che le voci sono state smentite ma ora il dubbio è un altro, perché Iannone non ha ricondiviso la foto e non ha mai smentito pubblicamente, come ha fatto Elodie?.