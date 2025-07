Aria di crisi tra la cantante Elodie e il pilota Andrea Iannone? E’ quanto si sta dicendo in queste settimane. Le indiscrezioni si moltiplicano, ecco cosa sta accadendo tra i due.

Crisi “nerissima” tra Elodie e Iannone? Le indiscrezioni si moltiplicano: i rumors

La crisi del terzo anno avrebbe colpito i due innamoratissimi e seguitissimi sui social Elodie e Andrea Iannone.

Se fino allo scorso maggio si parlava addirittura di matrimonio, adesso i due sarebbero più lontani che mai…

I rumors

A sostenerlo anche Deianira Marzano, esperta di gossip, che tra le storie di Instagram ha sentenziato: “Nonostante si vedano insieme, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei“. A scatenare la crisi, dunque, sarebbero i troppi impegni della cantante, in giro per l’Italia con il suo tour. A rincarare la dose, arriva una segnalazione anonima: “Controlla i post di Andrea Iannone. È proprio palese che Elodie lo abbia mollato”, dicono.

“Indizi” social

Fino a poco tempo fa Iannone condivideva sui social esclusivamente contenuti legati al lavoro. Nelle ultime ore, però, il pilota è tornato a pubblicare foto più personali, tra momenti di relax e uscite con gli amici. Ora lui è in montagna, in sella alla bici e immerso nella natura.“Ma quindi si sono lasciati?” “Pov: quando sei di nuovo single”, sono solo alcuni dei tanti commenti comparsi sotto il post.

Elodie, invece, in questo momento si starebbe godendo alcuni giorni di relax in compagnia dell’amica del cuore Diletta Leotta. Già in passato, come capita a tutte le coppie, tra i due ci sono stati periodi complicati. Dopo tre anni insieme, sarà un addio definitivo o solo una crisi passeggera?