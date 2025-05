Nozze in vista per la cantane e il pilota motociclistico? Ecco l'ultima novità.

Nozze in vista per Elodie e Andrea Iannone? Ecco lo scoop lanciato dal Settimanale Chi.

Elodie e Andrea Iannone: le parole d’amore della cantante

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme ormai da tre anni e la loro sembra una relazione molto solida e felice. La stessa cantante, durante un’ospitata al podcast di Radio Deejan Say Waad, ha speso parole piene di amore nei confronti del fidanzato: “questa è senza ombra di dubbio la storia più importante della mia vita.

Siamo sulla stessa lunghezza d’onda e ci completiamo. Con lui sono me stessa al 100%, non mi era mai successo.” Nozze quindi in vista per la coppia? Ecco che il Settimanale Chi ha lanciato lo scoop.

Elodie e Iannone si sposano, nozze in vista? Spunta l’anello

Tra Elodie e Andrea Iannone pare proprio andare tutto a gonfie vele, ecco che il Settimanale Chi ha lanciato lo scoop che vede i due vicino alle nozze. Infatti, all’anulare sinistro di Elodie, è spuntato un anello, che pare proprio essere una fedina: “al dito di Elodie c’è una nello non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film ‘Fuori’ al Festival di Cannes pochi giorni fa. Si direbbe una fedina. E troneggia sul suo anulare sinistro. Potrebbero esserci progetti in arrivo. Matrimonio in vista?”