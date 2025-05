Tra Andrea Iannone ed Elodie pare che le cose vadano a gonfie vele, tanto che, nelle ultime ore, si parla di possibile matrimonio in vista. Il pilota motociclistico ha inoltre raccontato un retroscena sul primo incontro con la cantante. Ecco cosa ha detto.

Andrea Iannone ed Elodie: matrimonio in vista?

Tra Elodie e Andrea Iannone pare proprio andare tutto a gonfie vele, ecco che il Settimanale Chi ha appena lanciato lo scoop che vede i due vicino alle nozze.

Infatti, all’anulare sinistro di Elodie, è apparso un anello che pare proprio essere una fedina: “al dito di Elodie c’è una nello non avvistato prima. Non lo aveva sul red carpet del film ‘Fuori’ al Festival di Cannes pochi giorni fa. Si direbbe una fedina. E troneggia sul supo anulare sionistro. Potrebbero esserci progetti in arrivo. Matrimonio in vista?” Iannone intanto ha parlato del primo incontro con la cantante.

Andrea Iannone rivela l’inaspettato retroscena sul primo incontro con Elodie

Nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Andrea Iannone ha parlato del primo incontro con la sua attuale fidanzata, la cantante Elodie: “ci siamo conosciuti in Puglia, ma ci eravamo già visti prima. Lei non era molto contenta che fossi arrivato.” Il pilota ha raccontato che l’avevano invitato la Leotta e Luca, un loro amico in comune, e che lui avrebbe dovuto sedersi vicino alla cantante, che però non gli ha rivolto la parola. Poi: “poi siamo andati a cena e le ho offerto la catalana e lei mi fa ‘no, no, faccio da sola’. Io allora ho pensato ‘va bene, ma vai a cag**e!’ Volevo essere gentile, le stavo per versare l’acqua e lei toglie il bicchiere, capito?” Dopo ha raccontato che si sono rivisti in Puglia, dove è scoccata la scintilla. Lei aveva la stanza sotto la sua ed era affacciata al balcone, lui all’inizio ha pensato ‘che palle“, e le ha detto “buongiorno, sergente“, scherzando. Poi si sono seduti a bordo piscina e non si sono più lasciati.