La primavera è la stagione dell’amore, ma anche l’estate non è da meno. Lo sanno bene Elodie e Andrea Iannone, che nelle ultime ore si sono concessi qualche momento di relax a Capri, dove si sono mostrati più innamorati che mai. A documentarlo è la cantante sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato delle dolcissime foto scattate ieri.

Elodie ospite a Capri

Elodie era infatti ospite speciale di Peroni Nastro Azzurro in occasione di un evento super esclusivo nella meravigliosa cornice caprese, dove a bordo di una barca capitanata da Tommaso Zorzi è stata presentata la nuova Nastro Azzurro Stile Capri. La popstar è arrivata via mare, e ad attenderla sulla sua imbarcazione privata c’era naturalmente Andrea Iannone, con cui fa ormai coppia fissa da qualche mese e sempre presente per sostenere la sua compagna.

Avvolta da un bellissimo abito bianco trasparente che copriva un costume coordinato, la cantante si è esibita per gli ospiti a bordo, cantando le sue canzoni più conosciute, da Andromeda fino a Due, passando per Bagno a Mezzanotte, Nero Bali, Margarita, Ciclone, Tribale, Pazza Musica e La Coda del Diavolo, e scherzando con il pubblico.

Il rapporto con Marracash

Alla fine dell’esibizione Elodie è ritornata sulla fiammante imbarcazione nera su cui ad attenderla c’era il motociclista. Con lui la popstar sembra aver ritrovato la serenità dopo la relazione turbolenta con Marracash, il quale durante un’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli a Basement ha parlato proprio di questo rapporto. “Avere una relazione sotto gli occhi di tutti è una cosa che non rifarò mai più”, ha dichiarato il rapper della Barona.

“Non ti sganci mai più. Dopo due anni c’è ancora gente che scrive, capisco che sia stata una storia che ha colpito tanto l’immaginario italiano, ma questo tam tam mediatico non è una cosa che fa per me. La gente fantastica, esige, vuole, diventa una storia in cui tutti dicono la propria, è un po’ crazy“, ha chiosato Marracash riferendosi a tutte le persone che ancora li vorrebbero insieme. Ormai è acqua passata, e i due sono diretti verso altri lidi d’amore.