Elodie, il giallo del concerto annullato: "Non sta male, è in vacanza con Iannone"

Elodie non ha partecipato al concerto previsto per l’ultimo dell’anno a Teramo e, attraverso i social, ha fatto sapere di avere alcuni problemi di salute. A seguire però si è diffusa la voce che sarebbe partita con Iannone.

Elodie: il concerto annullato

Nelle ultime ore sui social Elodie è stata travolta da una vera e propria ondata di gossip. La stessa cantante ha infatti annullato la sua presenza ad un concerto-evento a Teramo a causa di alcuni problemi di salute. A seguire però l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto sapere che la cantante sarebbe stata avvistata su un volo per l’Egitto, dove avrebbe trascorso una vacanza con il fidanzato Andrea Iannone. Durante il volo Elodie avrebbe indossato un berretto calato sul viso al fine di non farsi riconoscere. Sarà vero?

Al momento la cantante non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione e sui social in tanti, tra i suoi fan, si chiedono se prima o poi lo farà. Elodie è sempre stata riservata per quanto riguarda la sua vita privata e, da quando è uscita allo scoperto con Andrea Iannone, ha concesso pochissime interviste in merito alla loro storia d’amore. Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se in futuro lei svelerà ulteriori dettagli in merito alla sua vita privata al fianco del pilota.