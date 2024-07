Elodie in concerto a Bari: gesto commovente per una fan incinta

Durante un concerto a Bari, Elodie si è resa protagonista di un momento a dir poco emozionante. Il gesto nei confronti di una fan incinta è stato ripreso dai presenti ed è diventato virale sui social.

In giro per l’Italia con il tour dell’estate 2024, Elodie ha partecipato anche alla registrazione di Battiti Live in scena a Bari. E’ in occasione di questo evento che la Di Patrizi ha emozionato tutti, sia i suoi sostenitori che quanti non la seguono in modo assiduo. Durante il concerto, la Di Patrizi ha notato che una fan sventolava un cartellone. La scena ha attirato la sua curiosità, così ha scoperto che la ragazza, incinta, aveva qualcosa da dirle.

Elodie bacia la pancia della fan incinta

Elodie, direttamente dal palco, ha appreso una notizia che le ha fatto spuntare un bellissimo sorriso: la fan incinta ha deciso di chiamare sua figlia come lei. “Wow, che omaggio“, ha esclamato la Di Patrizi al microfono. Dopo il concerto, l’artista ha raggiunto la seguace e ha dato un tenero bacio al suo pancione.

Perché la bambina della fan si chiamerà Elodie?

Dopo aver abbracciato la fan incinta e averle baciato la pancia, Elodie ha anche autografato il suo cartellone. Durante l’incontro, la seguace le ha spiegato di aver scoperto di essere in dolce attesa proprio nel giorno di un suo concerto a Roma. Quindi, la scelta non è stata dettata solo dal grande amore che nutre nei suoi confronti, ma anche da quello che lei ha letto come un segno del destino.