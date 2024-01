Emanuele Pozzolo sospeso da Fdi alla Camera

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati a seguito del suo coinvolgimento in una vicenda avvenuta durante la festa di Capodanno

Il caso di Emanuele Pozzolo: la sospensione e le accuse

La sospensione di Emanuele Pozzolo dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati è stata decisa dall’ufficio di presidenza del gruppo in seguito al suo coinvolgimento nel caso della festa di Capodanno, durante la quale è stato sparato un colpo di pistola proveniente dalla sua arma personale. La decisione è stata annunciata da Giorgia Meloni durante una conferenza stampa e ha ricevuto il suo sostegno personale. Nonostante le parole forti della leader del partito, Pozzolo ha scelto di non autosospendersi e ha negato le accuse mosse contro di lui. Al momento, le indagini sono ancora in corso e diverse testimonianze contrastanti hanno reso difficile ottenere una versione univoca dei fatti.

Emanuele Pozzolo: le testimonianze contrastanti

Nel caso del colpo sparato durante la festa di Capodanno, sono emerse testimonianze contrastanti che complicano ulteriormente la ricostruzione dei fatti. Diverse fonti hanno fornito versioni differenti dell’incidente, rendendo difficile stabilire una verità definitiva. Nonostante le affermazioni del deputato Emanuele Pozzolo riguardo alla sua innocenza, alcune persone presenti alla festa, tra cui il caposcorta del sottosegretario Delmastro e l’assessore di Biella ai Lavori pubblici, hanno dichiarato alle autorità di aver visto Pozzolo sparare. Tuttavia, c’è anche un’altra testimonianza che afferma di aver visto l’arma puntata contro di lui e il genero del caposcorta. Inoltre, è stato confermato che l’arma era nelle mani di Pozzolo. Le indagini in corso cercheranno di fare chiarezza su questa complessa vicenda.