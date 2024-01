Caso Pozzolo: interrogazioni parlamentari in corso

La notte di Capodanno presso la Pro loco di Rosazza, nel Biellese, ha scosso l’opinione pubblica l’incidente in cui un proiettile, sparato dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo, ha ferito un trentunenne. L’inchiesta condotta dalla procura di Biella su questo episodio si prospetta complessa e lunga.

Il Ris al lavoro sul caso

Gli specialisti del Ris di Parma si stanno occupando del caso, analizzando i rilevamenti sulle mani del deputato e sugli abiti indossati la sera dell’incidente. Pozzolo ha anche il diritto di nominare un consulente tecnico per seguire attentamente le analisi. Attualmente, è indagato per lesioni, accensioni pericolose e omessa custodia di arma. La querela presentata da Luca Campana, il ferito, ha confermato il suo coinvolgimento diretto nella vicenda, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti.

Andrea Corsaro alla difesa

Andrea Corsaro, sindaco di Vercelli e avvocato di Pozzolo, ha assunto la sua difesa, dopo aver auspicato una festa di Capodanno sicura via social, proprio pochi giorni prima dell’incidente. Tuttavia, Pozzolo è stato un suo assessore fino allo scorso aprile. Oltre alle questioni legali, l’aspetto sociale è entrato in gioco, con polemiche e insulti da parte degli internauti, alimentati dagli ultimi post pubblicati dal deputato. Le preoccupazioni si sono ampliate con le richieste di chiarimenti parlamentari riguardo al tasso alcolemico di Pozzolo, la concessione del porto d’armi per difesa personale, e l’ipotesi di revoca dei permessi.