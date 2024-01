L’uomo è stato ferito dallo sparo durante una festa di Capodanno. Il parlamentare dichiara di non aver sparato: le due versioni a confronto

Campana in procura

Campana si è presentato in procura in qualità di persona offesa accompagnato dall’avvocato Marco Romanello ed è stato ascoltato questa mattina. L’uomo ha detto di non avere maneggiato l’arma al momento dello sparo. “Io sono un semplice operaio e lui è un politico”. Questo il motivo per il quale ha presentato una querela in procura a Biella contro Emanuele Pozzolo solo oggi. Pozzolo è deputato di Fratelli d’Italia dalla sua pistola, a capodanno, è stato esploso in proiettile che ha ferito Campana a una gamba.

Le due versioni divergenti

Luca Campana sostiene di non aver mai toccato quella pistola.

Il parlamentare sostiene di non “essere stato lui a sparare”. Aggiungendo: “Forse si è ferito da solo, mentre prendeva l’arma che era caduta a terra“. L’inchiesta è concentrata sulle testimonianze dei partecipanti alla festa che paiono non essere dissimili. Pare fosse il deputato di FdI a tenere in mano la mini pistola. “Non l’ha puntata contro nessuno, l’aveva in mano e probabilmente è partito il colpo. Involontariamente di sicuro sì, ma questo colpo è partito”, secondo il racconto di uno dei partecipanti.