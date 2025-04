Emergenza maltempo in Piemonte: 15 milioni per i danni

Situazione critica in Piemonte

Il Piemonte si trova a fronteggiare una situazione di emergenza a causa dei danni provocati da un violento maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi. Le stime indicano che saranno necessari almeno 15 milioni di euro per le opere di somma urgenza. Questo è emerso durante un vertice in videocollegamento tra il presidente della Regione, Alberto Cirio, e vari assessori, nonché i presidenti delle Province piemontesi e rappresentanti degli enti locali.

Interventi immediati e risorse stanziate

La Regione ha già stanziato 5 milioni di euro, prelevati dal fondo di riserva, per avviare i primi interventi. Le frane censite sono oltre 500, ma il numero è destinato a crescere. Il presidente Cirio ha sottolineato l’importanza delle previsioni accurate fornite dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) e della tempestività degli interventi della protezione civile, che ha mobilitato oltre 1500 volontari in poche ore.

Richiesta di stime dettagliate

Cirio ha chiesto alle Province di lavorare immediatamente a una stima dei danni, in modo da fornire un conteggio accurato al governo per l’istruttoria necessaria al riconoscimento dello Stato di emergenza. Questo passaggio è fondamentale per garantire la copertura delle opere di somma urgenza. Il governatore ha anche comunicato di aver ricevuto rassicurazioni dal governo riguardo al supporto necessario per affrontare questa crisi.