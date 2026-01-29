Emergenza Marittima in Sardegna: Cargo a Rischio Naufragio

Un'operazione della Guardia Costiera ha scongiurato il naufragio di una nave cargo nel sud della Sardegna, garantendo la sicurezza marittima e proteggendo l'ambiente.

Un grave incidente marittimo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nel sud della Sardegna, dove la Blue Ocean A, un cargo di 116 metri registrato a Saint Kitts e Nevis, ha rischiato di arenarsi sugli scogli di punta Spalmatore, vicino a Carloforte. La nave, diretta da Great Bitter Lake in Egitto a Cartagena in Spagna, si trovava priva di carico e con 33 membri di equipaggio a bordo.

La situazione di emergenza è stata innescata da un guasto al motore, mentre il forte vento proveniente da ponente ha spinto la nave verso le coste dell’isola di San Pietro. La Capitaneria di Porto di Carloforte è stata immediatamente allertata, seguita dall’arrivo di motovedette e di un rimorchiatore portuale proveniente da Portovesme per tentare di stabilizzare la situazione.

Intervento della Guardia Costiera

L’intervento coordinato delle autorità marittime è stato ostacolato dalle condizioni meteorologiche avverse, con onde che raggiungevano i cinque metri di altezza e venti di 50 nodi (circa 100 km/h). Nonostante i tentativi iniziali di aggancio da parte del rimorchiatore, l’operazione ha subito un duro colpo con la rottura di quattro cavi di traino, costringendo a richiedere l’assistenza di un rimorchiatore di maggiore potenza dalla rada di Sarroch.

Evacuazione dell’equipaggio

Con la Blue Ocean A che continuava a scarrocciare verso la costa, il comandante ha ordinato l’abbandono nave. Fortunatamente, le manovre effettuate sotto la supervisione della sala operativa della Guardia Costiera hanno permesso alla nave di orientarsi parallelamente alla costa, stabilizzando le ancore e prevenendo il peggio.

Nel corso della notte, il rimorchiatore Vincenzino O. ha raggiunto il luogo dell’incidente, riuscendo a mettere in sicurezza la nave con l’assistenza delle motovedette della Guardia Costiera, che hanno garantito la protezione dell’equipaggio e della nave.

Altri incidenti in mare

Le emergenze marittime non si limitano alla Sardegna. In un altro evento recente, un pescatore di Porto Torres è stato colto da un malore mentre si trovava in mare, provocando l’intervento della Guardia Costiera. Questo pescatore, un uomo di circa 50 anni, ha accusato forti dolori al petto, indicando un possibile infarto.

Operazioni di soccorso

La motovedetta Sar CP 871 è stata inviata per soccorrere l’uomo, che è stato trasbordato e portato a terra. Una volta sbarcato, il paziente è stato affidato agli operatori del 118, i quali lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale civile di Sassari per ulteriori accertamenti.

Questo episodio evidenzia l’importanza della rapida risposta delle forze di soccorso in mare, che si sono dimostrate fondamentali nel garantire la sicurezza dei pescatori e degli equipaggi in situazioni di emergenza. La sinergia tra la Guardia Costiera e i servizi di emergenza ha reso possibile il salvataggio dell’uomo in condizioni critiche.

Infine, è fondamentale riconoscere il ruolo cruciale che le autorità marittime svolgono nel garantire la sicurezza in mare, non solo attraverso il monitoraggio delle navi, ma anche nella gestione delle emergenze e nell’assistenza a chi lavora e naviga in mare.